На фестивале «Осень в Рузе» прошла экологическая акция

Ребята рассказывали гостям мероприятия о раздельном сборе отходов и системе «Два бака», чем это помогает природе, как правильно сортировать мусор, что будет, если люди перестанут перерабатывать и утилизировать отходы, а также раздавали агитационный материал.

«Раздельный сбор отходов позволяет решить сразу несколько проблем. Благодаря этому меньше мусора хоронят на полигонах. Старые свалки растут медленнее, а новые открываются реже. Разлагаясь под открытым небом на полигонах, вещи могут выделять ядовитые вещества в атмосферу, землю или воду. Чем больше отходов перерабатывается, тем меньше подобных вредных выбросов», — сообщили волонтеры.

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