На ферме «Веселая корова» в Подмосковье 23 августа пройдет сельский праздник

Ферма «Веселая корова», расположенная в деревне Антоново Раменского округа, приглашает жителей региона на праздничное событие, которое состоится 23 августа в 13:00. Этот день станет особым для любителей сельской жизни и всех поклонников фермерского хозяйства, а также для тех, кто хочет провести выходной в теплой и дружеской атмосфере. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках празднования предусмотрена разнообразная программа, включающая вкусные угощения для гостей. Можно будет попробовать шашлык, плов, окрошку и домашние лимонады, созданные специалистами фермы. Также на мероприятии ожидается музыкальное выступление популярной рок-вокалистки Алины Деймос, которая порадует присутствующих яркой программой и живой музыкой.

Особое место в программе занимает капустник в формате «Алло, мы ищем таланты!», где все желающие смогут проявить свои творческие способности. Участники смогут показать свои таланты в чтении стихов, танцах, фокусах или других артистических номерах. Для участия в конкурсе необходимо оставить заявку в социальных сетях по специальному номеру. Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет — он подходит для всей семьи и абсолютно всех желающих.

В ведомстве отметили, что мероприятие станет отличной возможностью не только насладиться вкусной едой и музыкой, но и проявить свои таланты, познакомиться с фермерской жизнью и весело провести время вместе с близкими и друзьями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.