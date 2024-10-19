На ферме «Веселая корова» пройдет праздник театра и гастрономии

В Подмосковье проведут праздник для ценителей театра и вкусной еды

На ферме «Весёлая корова» в деревне Антоново Раменского округа 19 октября пройдет мероприятие для всех ценителей театра и вкусной еды, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На ферме впервые откроется театр, где в полдень покажут спектакль «Мама Му и полный порядок». Сразу после этого, в час дня, начнётся мастер-класс по сыроварению, где все желающие смогут научиться изготавливать натуральные сыры.

В это же время гости смогут посетить театральное представление. После мастер-класса с 13:00 до 17:00 пройдёт дегустация сыров.

Вход свободный. За дополнительной информацией можно будет обратиться к организаторам на месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.