На федеральных трассах Московской области развивается формат экспресс-АЗС

сегодня в 18:22

Автозаправочная станция в автоматическом формате под брендом сети «Газпромнефть» начала работу на Московском большом кольце в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба сети.

Экспресс-АЗС популярны у автомобилистов, которые предпочитают быструю заправку за 2-3 минуты — без дополнительных покупок.

У топливораздаточных колонок расположены терминалы самообслуживания с интуитивно понятным интерфейсом. При необходимости водитель всегда может свериться с пошаговой инструкцией, расположенной на терминале.

Кроме того, по всем вопросам обслуживания в любое время суток автомобилистам готов помочь удаленный консультант. Чтобы обратиться к нему, достаточно нажать кнопку вызова на терминале оплаты.

На станции одновременно может заправляться шесть автомобилей.