На фасаде ДК в Ступине показали лазерное шоу в честь 80-летия Победы

С помощью мультимедийных инсталляций фасад здания превратился в живую летопись памяти.

Лазерное шоу создано по инициативе окружной администрации, Ступинского историко-краеведческого музея при поддержке Ступинского машиностроительного производственного предприятия.

«Главная тема проекции — трудовой и ратный подвиг ступинцев в годы Великой Отечественной войны. На световых слайдах отражен вклад жителей округа в Победу, присвоение Ступино почетного звания „Город трудовой доблести“. За 10 минут зрители смогли увидеть историю Ступино от начала строительства города до современных дней», — рассказал директор Ступинского историко-краеведческого музея Дмитрий Шалыгин.

По словам Дмитрия Шалыгина, было показано порядка 40 слайдов.

Лазерное шоу смогли увидеть несколько тысяч ступинцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.