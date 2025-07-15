На фабрике мороженого в Долгопрудном прошла встреча с представителями прокуратуры

На фабрике мороженого «Чистая линия» в Долгопрудном прошла встреча с представителями прокуратуры и полиции, передает пресс-служба прокуратуры.

Работникам компании рассказали о новых схемах мошенников — от фейковых похищений до использования подставных людей для обналичивания денег. Правоохранители напомнили: настоящие сотрудники служб не пишут в мессенджерах. Если подозреваете обман — включайте авиарежим и идите в полицию.

Обсудили и случаи, когда на человека берут кредит без его ведома. В таких ситуациях нужно обращаться в суд. Если кредит оформлен под психологическим давлением — это может подтвердить экспертиза, и тогда договор аннулируют.

Также призвали быть внимательнее к коллегам — странное поведение может быть сигналом, что человек попал в беду.