На этой неделе в парке «Покровский» пройдут занятия по танцам и столярному делу

С 13 по 17 августа в парке «Покровский» г. Хотьково для жителей и гостей округа подготовили развлекательные, спортивные и образовательные мероприятия, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

13 и 15 августа все желающие могут принять участие в открытых тренировках по скандинавской ходьбе с тренером Татьяной Генераловой, которые пройдут на территории парка и начнутся в 11:30

13, 14 и 15 августа юных жителей округа приглашают на «Дружный двор», в рамках которого для ребят подготовили развлекательные программы с активными вожатыми.

В эту субботу, 16 августа, в 11:30 жителей округа приглашают на бодрую зарядку с тренером Татьяной Генераловой, в 12:00 в клубе «Шкатулочка» пройдут творческие занятия в рамках проекта «Природа и фантазия», в 12:20 все желающие могут посетить занятия по танцам, в 13:00 юных гостей парка приглашают на развлекательную программу «Мультландия!», а в 14:00 в «Покровскую столярку». С 21:00 до 23:00 в парке покажут мультфильм «Котенок п имени Гав» и «Похититель красок» 1959 г.

В воскресенье, 17 августа, всех желающих приглашают на бодрую зарядку с тренером, фитнес, подвижные и командные игры «Ура, каникулы!» и на уроки мастерства с наставником Ириной Антоновой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.