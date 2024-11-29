сегодня в 16:55

На этой неделе качество воздуха в Подмосковье соответствовало нормативам

На этой неделе мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» осуществили 24 выезда для проведения эпизодических измерений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Отбор проб атмосферного воздуха произведен в следующих городских округах: Солнечногорск, Одинцовский, Наро-Фоминский, Серпухов, Дмитровский, Егорьевск, Долгопрудный, Балашиха, Щелково, Лобня, Богородский, Химки, Красногорск, Чехов, Ступино, Мытищи, в том числе вблизи объектов негативного воздействия: промышленных и коммунальных предприятий, площадок обращения с отходами.

Во всех округах, где проводились измерения, концентрации измеряемых веществ составляли 0,2 — 0,6 ПДК м. р. Это объясняется установившимися в Подмосковье благоприятными условиями для рассеивания загрязняющих веществ, а также тщательным контролем качества воздуха, который осуществляет «Мособлэкомониторинг».

Ежемесячно мобильные лаборатории совершают не менее 100 выездов по заявкам управления госэконадзора и администраций городских округов, а также по обращениям граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.