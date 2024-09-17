На эскалаторной галерее «Воробьевы горы» улучшили мобильную связь

МТС первой из телеком-операторов обеспечила качественную связь и скоростной мобильный интернет на эскалаторной галерее «Воробьевы горы», связывающей одноименную станцию Сокольнической линии Московского метрополитена с ул. Косыгина, сообщает пресс-служба компании.

Эскалаторная галерея была открыта в 1959 году, в 1983 из-за оползней пришла в аварийное состояние и была закрыта. В 2020 мэрия Москвы приняла решение о ее восстановлении. Через два года после завершения обширного комплекса работ — демонтажа старых конструкций, укрепления склона, установки свай, нового фундамента и трех 68-метровых эскалаторов — галерея вновь заработала и теперь поднимает пассажиров от Лужнецкого метромоста на высоту 34 м до смотровой площадки, парковой зоны, Московского дворца пионеров и комплекса зданий возле МГУ.

«МТС первой из телеком-операторов организовала качественное покрытие внутри этого уникального инженерного и архитектурного сооружения, которое вновь пользуется популярностью. Ко Дню города мы перенастроили отдельной сектор основной базовой станции на станции „Воробьевы горы“ и установили внутренние антенные системы вдоль всей эскалаторной линии», — отметил вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

Теперь клиенты компании могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом со скоростью до 300 Мбит/c на всем протяжении галереи, как и на остальных объектах метро.

«Нам важно предоставлять пассажиру сервис высокого уровня на всей транспортной инфраструктуре. Такую задачу поставил Мэр Москвы Сергей Собянин. Благодаря надежной связи в метро и на прилегающих объектах можно быть уверенным, что важный звонок не сорвется, а загрузка нужной информации не займет много времени», — добавил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.