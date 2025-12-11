На экс-лидера группы «Тараканы» Дмитрия Спирина* хотят завести уголовное дело

сегодня в 15:28

Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении бывшего лидера группы «Тараканы» Дмитрия Спирина*. Артист игнорирует законодательство России о деятельности иноагента, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Два раза за год Спирина* привлекли к административной ответственности. При этом музыкант продолжает размещать в Сети материалы без соответствующей плашки.

Материалы прокурорской проверки направили следователям. Им предстоит решить вопрос об уголовном преследовании Спирина* по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Ранее суд Москвы заочно назначил бывшему московскому депутату Илье Яшину** наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 10 месяцев за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.

* Признан в РФ иноагентом на территории России.

** Признан иноагентом, а также внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.