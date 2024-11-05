На экоакции «Чистый лес» в Кашире собрано 7 куб метров мусора

Акция состоялась в рамках регионального партийного проекта «Единой России» при поддержке Комитета лесного хозяйства Московской области, объединила специалистов Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес», представителей каширского отделения партии «Единая Россия», сотрудников администрации г. о. Кашира, депутатов Совета депутатов, сотрудников МБУ «Благоустройство», активистов Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» и молодежного движения «Движение первых», участников проекта «Активное долголетие», волонтеров и каширян, проявляющих неравнодушие к сохранению природных богатств.

«В рамках партийного проекта «Чистый лес» провели экологический субботник в Березовой роще, в Кашире-2. Между прочим, все желающие могут забрать из березовой рощи порубочные остатки. Достоевское участковое лесничество дает добро!» — отметил глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии »Единая Россия» Михаил Шувалов.

Благодаря дружной и слаженной работе участников, территория площадью 3 га очищена от 7 кубометров мусора и 15 кубометров валежной, неликвидной древесины.

«Место для проведения акции выбрано не случайно. Этот участок леса, расположенный в непосредственной близости к жилым домам, является излюбленным местом для прогулок местных жителей. После проведения работ территория заметно преобразилась, став чистой, ухоженной и приятной для отдыха. Выражаем благодарность организаторам и участникам! Мы искренне ценим ваш личный вклад в сохранение окружающей среды и стремление сделать лес чище! С каждым годом количество неравнодушных людей растет и это очень радует! Ведь забота о чистоте и порядке в лесу — это наша общая задача!» — отметил директор Ступинского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничий Михаил Харитонов.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.