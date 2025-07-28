На доме в Петербурге появилась табличка с именем Ксении Собчак

На фасаде дома № 20 по улице Кустодиева в Санкт-Петербурге появилась табличка с именем телеведущей Ксении Собчак. Там она провела детство, сообщает «Фонтанка» .

О табличке рассказал очевидец, который проходил мимо этого дома 27 июля. Он не знает, когда именно ее могли установить.

На ней было написано, что в доме провела детство Ксения Собчак, родившаяся 5 ноября 1981 года. Также там указали, что она сама прошла путь от балетного класса Мариинки до президентской гоночной дорожки.

«Женское лицо четвертой власти!» — гласит надпись.

Кроме того, председатель ЖСК данного дома позвонил дворнику, ответственному за указанный участок. Специалист рассказал, что утром 28 июля пластиковая табличка лежала на земле возле здания. Возможно, на фасаде она висела недолго.