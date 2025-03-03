На «Доброделе» идет голосование по установке камер на основе предложений от граждан

Главное управление региональной безопасности Московской области сообщает о проведении на портале «Добродел» голосования по определению приоритетных мест установки камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Голосование продлится до 30 марта включительно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Принять участие и проголосовать за один из предложенных вариантов может любой житель Московской области.

В текущем голосовании предусмотрена только установка видеокамер и только по заранее указанным адресам на карте. Эти адреса на протяжении всего предыдущего года собирались из сообщений жителей на портале Добродел. Если адрес не отмечен на карте, это значит, что от жителей на протяжении года по нему не поступило ни одного предложения об установке видеокамер.

Сейчас самостоятельно внести адрес на карту уже нельзя. Однако, вы всегда можете направить нам предложение на следующее голосование по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.