На «Дне предпринимательства Одинцовского округа» наградили лучшие бизнес-проекты

В Одинцовском городском округе прошел День предпринимательства. Мероприятие, организованное при поддержке Сбербанка и общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», собрало свыше 50 представителей местного бизнес-сообщества, передает пресс-служба банка.

Участники посетили тематические мастер-классы, получили консультации по актуальным вопросам ведения бизнеса и обсудили перспективы развития предпринимательства в округе. Особое внимание уделили теме развития молодых инициатив и стимулирования начинающих предпринимателей. Для таких участников провели специальные конкурсы, по итогам которых состоялась церемония награждения наиболее ярких проектов.

«Предприниматели Одинцовского округа — основа его экономического благополучия. Видя энергию и таланты участников сегодняшнего мероприятия, можно лишний раз убедиться в огромном потенциале округа. Наша задача — быть не только надежным финансовым партнером для предпринимателей на каждом этапе, но и помогать им развивать бизнес, делясь экспертизой и опытом. Мы убеждены, что наши совместные усилия позволят еще большему числу компаний развиваться уверенно и успешно, внедряя инновационные решения и улучшая жизнь в Подмосковье», — сказал управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

Награды получили лучшие предприниматели округа, добившиеся значительных успехов в различных сферах. Критериями отбора стали достижения в области инновационного бизнеса, социальной ответственности и устойчивого развития. Среди номинантов были представлены компании из сферы услуг, производства, торговли, сельского хозяйства и других отраслей.

«Мероприятия, где можно поделиться опытом с другими предпринимателями и узнать лучшие практики ведения бизнеса, очень важны для нас. Возможность принять участие в мастер-классах и консультациях позволяет лучше понять современные тенденции и возможности для дальнейшего развития бизнеса. Особенная благодарность Сберу и „Опоре России“ за поддержку наших начинаний и создание условий для успешного роста и развития проектов», — уточнил предприниматель Григорий Сафронов.