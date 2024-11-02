На девяти дорогах Подмосковья отремонтировали знаки

Специалисты Мосавтодора отремонтировали и восстановили выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на девяти региональных дорогах в семи городских округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно, добавили в ведомстве.

Знаки отремонтировали на улицах Мичурина, Гагарина и Праволинейной в Жуковском, ул. Энергетиков в Дзержинском, ул. Тарасовской в Королёве, ул. Володарского в Серпухове, а также на Окружном проезде во Фрязине, Восточном шоссе в Балашихе и на дороге в деревне Троице г.о. Истра.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится сотрудниками Мосавтодора еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства тоннеля, которое ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», а также в рамках реконструкции Путилковского шоссе. Глава региона обсудил со строителями развитие дорожной сети городского округа Красногорск, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Красногорск развивается очень заметно, как многие другие территории Подмосковья. Одна из ключевых задач – своевременно обеспечить необходимую инфраструктуру. У нас достаточно серьезные ресурсы направлены на разные объекты – это и федеральное финансирование, и, безусловно, региональные проекты. Сейчас здесь строятся два путепровода при поддержке президента, в рамках развития Московского транспортного узла, еще два – в Наро-Фоминске и Раменском», — заявил Воробьев.