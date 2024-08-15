сегодня в 20:30

На детской площадке в Электростали можно узнать, как устроен атом

В Электростали открылась необычная детская площадка, которая позволит узнать, как устроен атом.

Комплекс отвечает всем современным требованиям. Также он оборудован специальным защитным покрытием и включает в себя большое количество игровых элементов, как-то горки, карусель, качели, турники и многое другое.

Игровой комплекс был задуман в тематике мирного атома, украшен его изображениями, содержит в себе его «строение». А размещенная на стендах информация в доступной для детей форме рассказывает об особенностях атомного мироустройства.

Площадку можно посетить по адресу: г. Электросталь, проспект Ленина, д. 30/13.

Ознакомиться с более подробной информацией можно по ссылке.