На детских площадках Подмосковья устранили 3 тыс дефектов элементов в 2024 году

С начала года на детских площадках Подмосковья было выявлено 3 315 дефектов, из них устранено уже порядка 90%. Ремонтно-восстановительные мероприятия оставшихся элементов будут проведены в установленные сроки и под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжают мониторинг состояния элементов и малых архитектурных форм на игровых и спортивных комплексах Подмосковья. Основная задача — обеспечение детской безопасности.

В числе наиболее частых недочетов зафиксированы:

дефекты защитных ограждений;

поломки пружинного балансира;

неисправность оборудования спортивных объектов.

Только в городском округе Балашиха было выявлено и устранено порядка 80 дефектов на детских площадках.

Если вы обнаружили недочеты в содержании детских площадок, а также территорий, сообщить об этом можно в ведомство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.