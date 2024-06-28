На Чистопрудном бульваре в Москве пройдет детский конкурс по созданию мини-скульптуры

29 июня в 13:00 на винтажном маркете на Чистопрудном бульваре начнется детский конкурс по созданию коллекционной мини-скульптуры. Он проводится в рамках городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», сообщает пресс-служба оргкомитета «Московских сезонов».

Уникальные антикварные вещи продаются на винтажном маркете на Чистопрудном бульваре. Свои лучшие экспонаты здесь представляют члены Союза коллекционеров России.

Уже продано порядка 15 тыс. предметов искусства.

Для юных посетителей винтажного маркета пройдут творческие конкурсы, направленные на глубокое изучение отечественной культуры, истории, искусства, промышленных достижений страны.

Дети старше шести лет раскрасят фигурки любимых персонажей сказок и мультфильмов в стиле одного из выдающихся художников прошлого или современности. Лучшую идею будут выбирать зрители. Победители получат подарки и почетные грамоты проекта «Лето в Москве. Все на улицу!».

Также для детей на винтажном маркете представлено множество уникальных товаров с историей. В их число вошли советские игрушки, новогодние украшения и книги. Редкие экземпляры предлагает посетителям один из участников проекта — актер заслуженный артист России Андрей Уманец.

Он и другие коллекционеры ежедневно ждут гостей фестиваля на Чистопрудном бульваре все лето.