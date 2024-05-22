На Бутовском полигоне в Ленинском округе состоится ежегодное Патриаршее Богослужение

В Ленинском городском округе на Бутовском полигоне 1 июня пройдет ежегодное богослужение в память о жертвах политических репрессий, передает пресс-служба администрации городского округа.

Соборное богослужение возглавит митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии.

«Патриаршее богослужение под открытым небом ежегодно совершается в 4-ю Пасхальную субботу. В этот день Русская Православная Церковь отмечает День памяти Собора Новомучеников, в Бутове пострадавших. В богослужении принимают участие множество священнослужителей и свыше 4 тысяч молящихся.Традиционные богослужения совершаются здесь каждый год с мая 2000 года», — приводятся в сообщении слова настоятеля храма Святых Новомучеников и исповедников Российских в Бутове протоиерея Кирилла Каледы.

В пресс-службе напомнили, что в конце 30-х годов прошлого века на Бутовском полигоне находилось одно из крупнейших в Московском регионе мест массовых расстрелов и захоронений невинно осужденных. Здесь погибли более 20 тысяч человек: представители разных национальностей, вероисповеданий и сословий: простые рабочие и крестьяне, служащие, интеллигенция, бывшие военные, общественные и государственные деятели. В 90-е годы территория Бутовского полигона передана Русской Православной Церкви, здесь установлен поклонный крест, построен храм Святых Новомученников и Исповедников Российских и открыт мемориал сад памяти — он является крупнейшим в России.

Соборное богослужение пройдёт 1 июня в 9:00. Добраться до места можно на автобусе № 18 от станции метро Бульвар Дмитрия Донского (выход № 9) или от станции железной дороги Курского направления «Бутово» до конечной остановки «Бутовский полигон». Интервал движения автобуса — 15 минут.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.