На большей части Подмосковья в субботу ожидается III класс пожарной опасности

Жителям Московской области рассказали о лесопожарной обстановке в регионе с 27 по 29 апреля, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

27 апреля на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Луховицком, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Талдомком лесничествах и лесничестве «Русский лес» — II класс, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском и Ступинском лесничествах — I класс пожарной опасности.

28 апреля на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

29 апреля на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни воздух прогреется всего до 12-17 градусов, ночью температура опустится до 9-10 градусов. Синоптики обещают облачную погоду, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.