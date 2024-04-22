На большей части Подмосковья 22 апреля ожидается II класс пожарной опасности

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С 19 по 21 апреля на землях лесного фонда Московской области произошли два пожара. Общая площадь возгораний на территории Истринского и Ногинского лесничеств составила 1,6 га. При их тушении были задействованы 7 единиц техники и 16 человек личного состава лесопожарных формирований. Оба пожара были потушены в день обнаружения, сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

22 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.

23 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.

В случае обнаружения возгорания жителей региона просят незамедлительно сообщать о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.