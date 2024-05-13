На большей части Подмосковья в понедельник ожидается II класс пожарной опасности

13 мая на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности в Волоколамском, Истринском, Звенигородском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

14 мая большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.

15 мая на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 10-12 градусов, ночью — 4-7 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, без осадков.

В случае обнаружения возгорания жителей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.