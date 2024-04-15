На большей части Подмосковья в понедельник ожидается I класс пожарной опасности

В понедельник на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Ногинском и Ступинском лесничествах — II класс. В Шатурском лесничестве и лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности. Воздух прогреется до плюс 9 градусов, возможны дожди. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

16 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Ногинском и Ступинском лесничествах — II класс. В Шатурском лесничестве и лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

В случае обнаружения возгорания жителей региона просят незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.