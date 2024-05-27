На большей части Подмосковья ожидается IV класс пожарной опасности 27 мая

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26 мая на территории гослесфонда Московской области произошел один пожар: на площади 0,75 га в Воря-Богородском участковом лесничестве (Московский учебно-опытный филиал ГКУ МО «Мособллес») в 2 км от поселка Клюквенный г. о. Щелково, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгорания были задействованы 10 единиц техники и 22 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожар был потушен в день выявления.

27 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Наро-Фоминском и Орехово-Зуевском лесничествах — III класс, в Подольском и Шатурском лесничествах — II класс, в Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Клинском лесничествах — I класс пожарной опасности.

28 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском и Подольском лесничествах — III класс, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

29 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском и Шатурском лесничествах — III класс, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 24-26 градусов, ночью — 12-15 градусов. Синоптики обещают в целом малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.