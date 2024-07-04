На большей части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности

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3 июля на территории гослесфонда Московской области произошел один пожар, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгораний были задействованы 6 единиц техники и 16 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожар был потушен в день выявления.

4 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

5 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Талдомском лесничестве — II класс, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском и Подольском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

6 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Луховицком лесничестве — II класс, в Егорьевском и Ступинском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 24-34 градуса, ночью — 16-23 градуса. Синоптики обещают малооблачную погоду, в пятницу возможны ливни с грозами и усилением ветра.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.