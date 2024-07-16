На большей части Подмосковья ожидается III класс пожарной опасности 16 июля

16 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Виноградовском, Звенигородском, Подольском и Ступинском лесничествах — I класс, в Бородинском, Луховицком, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах — II класс, в Егорьевском, Истринском, Орехово-Зуевском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

17 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Луховицком, Ногинском, Подольском и Ступинском лесничествах — II класс, в Дмитровском, Егорьевском, Истринском, Орехово-Зуевском, Сергиево-посадском, Шатурском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

18 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминское и Талдомском лесничествах — I класс, в Виноградовском, Ногинском и Подольском лесничествах — II класс, в Егорьевском, Орехово-Зуевском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 25-28 градусов, ночью — 19-21 градусов. Синоптики обещают безоблачную погоду, без осадков во вторник и среду. В четверг 18 июля облаков станет больше и возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.