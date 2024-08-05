На большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности 5 августа

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4 августа на территории Гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

5 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Дмитровском, Клинском, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

6 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — I класс, в Клинском лесничестве — III класс пожарной опасности.

7 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс, в Бородинском, Клинском и Подольском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 22-23 градусов, ночью — 15-16 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду с прояснениями, местами дожди.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.