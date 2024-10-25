На большей части Подмосковья ожидается I класс пожарной опасности 25 октября

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24 октября на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

25, 26 и 27 октября на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Виноградовском, Клинском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 8-9 градусов, ночью — 4-7 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.