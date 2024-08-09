На большей части Подмосковья 9 августа ожидается I класс пожарной опасности

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8 августа на территории Гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба ведомства.

9 августа на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс, в Истринском лесничестве — III класс пожарной опасности.

10 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Талдомском и Шатурском лесничествах — I класс, в Волоколамском, Звенигородском и Истринском лесничествах — III класс пожарной опасности.

11 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Истринском лесничестве — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 19-22 градусов, ночью — 13-15 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны ливневые дожди.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.