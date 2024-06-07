На большей части Подмосковья 7 июня ожидается II класс пожарной опасности
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
6 июня на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
7 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Клинском и Шатурском лесничествах — I класс, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.
8 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Клинском и Шатурском лесничествах — I класс, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.
9 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Клинском и Шатурском лесничествах — I класс, в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.
Сегодня и в ближайшие дни температура будет 21-22 градуса, ночью — 12-13 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны кратковременные дожди с грозами.
В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.
«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.