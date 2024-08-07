На большей части Подмосковья 7 августа ожидается II класс пожарной опасности

7 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском лесничестве — I класс, в Бородинском, Клинском, Наро-Фоминском, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

8 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс, в Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском лесничествах — III класс пожарной опасности.

9 августа на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Луховицком, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс, в Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 22-25 градусов, ночью — 15-17 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду с прояснениями, местами дожди.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.