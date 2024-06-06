На большей части Подмосковья 6 июня ожидается II класс пожарной опасности

6 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Клинском и Московском учебно-опытном лесничествах — I класс, в Егорьевском, Луховицеом, Орехово-Зуевском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс, в Ступинском лесничестве — IV класс, в Шатурском лесничестве — V класс пожарной опасности.

7 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Подольском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — I класс, в Дмитровском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

8 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 22-28 градусов, ночью — 14-16 градусов. Синоптики обещают в целом малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди с грозами.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.