На большей части Подмосковья 5 июня ожидается II класс пожарной опасности

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4 июня на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

5 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах — I класс, в Клинском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском лесничествах — III класс, в Дмитровском лесничестве — IV класс пожарной опасности.

6 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — I класс, в Бородинском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

7 июня на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в лесничестве «Русский лес» — I класс, в Бородинском, Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — III класс, в Шатурском лесничестве — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 24-27 градусов, ночью — 16-17 градусов. Синоптики обещают в целом малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди с грозами.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.