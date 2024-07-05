На большей части Подмосковья 5 июля ожидается IV класс пожарной опасности

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4 июля на территории гослесфонда Московской области произошел один пожар: в Малаховском участковом лесничестве, в 1,5 км от деревни Полушино Раменского г. о. на площади 0,01 га, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгораний были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожар был потушен в день выявления.

5 июля на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Виноградовском, Клинском, Луховицком, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах — III класс, в Егорьевском, Московском учебно-опытном, Ступинском, Талдомском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс, в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах — I класс пожарной опасности.

6 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном и Подольском лесничествах — III класс, в Волоколамском, Клинском, Луховицком, Ступинском и Талдомском лесничествах — I класс пожарной опасности.

7 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Московском учебно-опытном, Подольском и Сергиево-Посадском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 24-31 градусов, ночью — 14-21 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, в пятницу возможны ливни с грозами и усилением ветра.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.