На большей части Подмосковья 30 мая ожидается IV класс пожарной опасности

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29 мая на территории гослесфонда Московской области произошли два пожара: на площади 0,2 га в Логиновском участковом лесничестве в 1 км от деревни Семеново г. о. Павловский Посад и на площади 0,05 га в Свердловском участковом лесничестве в 1 км от деревни Улиткино г. о. Лосино-Петровский, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгораний были задействованы 9 единиц техники и 17 человек личного состава лесопожарных формирований. Все пожары были потушены в день выявления.

30 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности.

31 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности.

1 июня на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском и Клинском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 25-28 градусов, ночью — 17 градусов. Синоптики обещают в целом малооблачную погоду, 1 июня возможны кратковременные мозаичные дожди с грозами.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.