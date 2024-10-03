На большей части Подмосковья 3 октября ожидается III класс пожарной опасности

2 октября на территории гослесфонда Московской области произошли два пожара. В Егорьевском филиале ГКУ МО «Мособллес», в Куплиямском участковом лесничестве в 2 км от деревни Алферово, на территории СНТ Алферовское г. о. Егорьевск. В Ногинском филиале ГКУ МО «Мособллес» — в Озерном участковом лесничестве, в 1 км от микрорайона ВНИИПО г. о. Балашиха, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгораний были задействованы 26 единиц техники и 65 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожары были потушены в день выявления.

3 октября на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс, в Луховицком и Ступинском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

4 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс, в Луховицком и Ступинском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

5 октября на всей территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 13-1 градусов, ночью — 11-13 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, в пятницу возможны дожди, в остальные дни — без осадков.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.