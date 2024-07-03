На большей части Подмосковья 3 июля ожидается III класс пожарной опасности

сегодня в 11:03

2 июля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

3 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

4 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

5 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Подольском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 32-34 градуса, ночью — 18-24 градуса. Синоптики обещают малооблачную погоду, возможны кратковременные мозаичные ливни.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.