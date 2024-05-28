На большей части Подмосковья 28 мая ожидается IV класс пожарной опасности

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27 мая на территории гослесфонда Московской области произошли два пожара: на площади 0,01 га во Фряновском участковом лесничестве в 3 км от поселка Фряново г. о. Щелково и на площади 6,4 га в Орудьевском участковом лесничестве в 2 км от деревни Быково Дмитровского округа, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгораний были задействованы 36 единиц техники и 75 человек личного состава лесопожарных формирований. Оба пожара были потушены в день выявления.

28 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Наро-Фоминском лесничестве — III класс, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском, Клинском, Подольском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

29 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском и Шатурском лесничествах — III класс, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности.

30 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 24-27 градусов, ночью — 13-17 градусов. Синоптики обещают в целом малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.