На большей части Подмосковья 28 июня ожидается III класс пожарной опасности
Фото - © Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
27 июня на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
28 июня на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — II класс пожарной опасности.
29 июня на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.
30 июня на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.
Сегодня и в ближайшие дни температура будет 27-29 градусов, ночью — 15-19 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, но возможны кратковременные мозаичные ливни.
В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.
«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.