На большей части Подмосковья 24 июля ожидается II класс пожарной опасности

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23 июля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

24 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — III класс пожарной опасности.

25 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском и Ступинском лесничествах — III класс пожарной опасности.

26 июля на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Бородинском и Волоколамском лесничествах — I класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 22-25 градусов, ночью — 15-17 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.