На большей части Подмосковья 24 апреля ожидается I класс пожарной опасности

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23 апреля на территории Московской области возгораний обнаружено не было, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

24 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

25 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

26 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Истринском, Звенигородском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни воздух прогреется до 16-18 градусов, ночью температура опустится до 7-9 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.