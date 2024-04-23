На большей части Подмосковья 23 апреля ожидается I класс пожарной опасности
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22 апреля на землях лесного фонда Московской области произошел один пожар. Общая площадь возгорания на территории Чернореченского участкового лесничества составила 0,1 га. При его тушении было задействовано 4 единицы техники и 9 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожар был потушен в день обнаружения, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.
23 апреля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — II класс.
24 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс.
25 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах — III класс.
В случае обнаружения возгорания, сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.
«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.