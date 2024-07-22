На большей части Подмосковья 22 июля ожидается II класс пожарной опасности

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21 июля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

22 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Егорьевском лесничестве — IV класс пожарной опасности.

23 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.

24 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Звенигородском и Клинском лесничествах — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 22-25 градусов, ночью–15-16 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны дожди.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.