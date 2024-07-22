На большей части Подмосковья 22 июля ожидается II класс пожарной опасности
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
21 июля на территории гослесфонда Московской области возгораний не зафиксировано, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.
22 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — I класс, в Егорьевском лесничестве — IV класс пожарной опасности.
23 июля на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Звенигородском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс пожарной опасности.
24 июля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Звенигородском и Клинском лесничествах — III класс пожарной опасности.
Сегодня и в ближайшие дни температура будет 22-25 градусов, ночью–15-16 градусов. Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, возможны дожди.
В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.
«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.