На большей части Подмосковья 21 сентября ожидается V класс пожарной опасности

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20 сентября на территории гослесфонда Московской области произошли 3 пожара: в Дачном и Загородном участковых лесничествах в 1 км от деревни Осеченки, территория ДСК «Лужки-2» и в 1 км от деревни Лужки Раменского городского округа на площадях 0,02 и 0,03 га, и в Логиновском участковом лесничестве в 0,5 км от деревни Опушкино городского округа Павловский Посад на площади 0,01 га. При тушении возгораний были задействованы 8 единиц техники и 16 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожары были потушены в день выявления, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

21 сентября на большей части территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — IV класс пожарной опасности.

22 сентября на большей части территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — IV класс пожарной опасности.

23 сентября на всей территории Московской области ожидается V класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет от 13 до 19 градусов, ночью — 3-9 градусов. Синоптики обещают малооблачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.