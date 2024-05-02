На большей части Подмосковья 2 мая ожидается III класс пожарной опасности

1 мая на территории гослесфонда Московской области произошел один пожар: на площади 1,5 га в Салтыковском участковом лесничестве в 4 км от деревни Русавкино-Романово г. о. Балашиха. При тушении возгорания задействованы 11 единиц техники и 18 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожар был потушен в день выявления, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

2 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности.

3 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности.

4 мая на большей части территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура будет 10-12 градусов, ночью — всего 2-6 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, без дождей.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.