На большей части Подмосковья 12 апреля ожидается II класс пожарной опасности

12 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

13 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

14 апреля на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

Сегодня и в ближайшие дни воздух прогреется до 12-14 градусов, ночью — 8-10 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.

Жителей и гостей региона настоятельно просят не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор, не устраивать палов сухой травы, не бросать непотушенные спички и окурки. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность: для физических лиц от 15 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 110 тыс. рублей, для юридических — от 100 тыс. до 2 млн рублей. Возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В случае обнаружения возгорания, нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.