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На берегу реки Пахра в Подмосковье 31 мая пройдет экоакция «Вода России»

В округе Домодедово 31 мая в 10:00 состоится ежегодная экологическая акция «Вода России». Присоединиться может каждый желающий, сообщается на сайте администрации горокруга.

Мероприятие пройдет по адресу: Московская область, г. о. Домодедово, с. Ям, вблизи часовни Георгия Победоносца и Димитрия Солунского, на берегу реки Пахра. Координаты: 55.492547, 37.751760.

Необходимый инвентарь будет предоставлен на месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что нужно продолжать очистку водоемов региона.

«Большой запрос на отдых возле водоемов, прогулок. Мы почистили большое количество водоемов», — добавил он.

Также Воробьев отметил важность после очистки продолжать поддерживать чистоту и реализовывать далее программу.