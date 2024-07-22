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На берегу озера Черное в Подмосковье прошел субботник

Сотрудники Шатурского филиала ГКУ МО «Мособллес» и ГАУ МО «Центрлесхоз» совместно с представителями администрации городского округа Шатура провели субботник на лесном участке вдоль прибрежной зоны вблизи села Власово, сообщает пресс-служба Комлесхоза.

Общими усилиями убрана территория у озера Черное площадью 1 га. Объем собранного бытового мусора составил более 7 куб. м.

Из-за жаркого лета к водоемам стремится большое количество людей. Жители и гости городского округа Шатура продолжают оставлять после себя мусор, который становится не только причиной экологического бедствия, но и источником лесных пожаров.

Шатурские лесничие напоминают, что засорение лесов мусором влечет за собой административную ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.