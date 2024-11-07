В Раменском пройдет муниципальный этап конкурса по робототехнике «Шаг в будущее»

Конкурс пройдет с 1 по 18 ноября 2024 года в дистанционном формате.

К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 18 лет, которые обучаются в общеобразовательных учреждениях и организациях дополнительного образования Раменского района. Участники могут соревноваться как индивидуально, так и в составе команды (не более трех участников).

Если вы хотите принять участие в муниципальном этапе, то вам необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/6721cb742530c23a70d81394/

Для того, чтобы пройти регистрацию, необходимо иметь доступ к папке с материалами, которая расположена на любом облачном хранилище. Эта папка должна содержать все материалы, которые необходимы для проведения конкурса, согласно требованиям Положения. В прикрепленных файлах или на официальном сайте группы «Конкурсное движение» в разделе «Новости» можно ознакомиться с условиями участия и требованиями.

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