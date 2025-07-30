На Бастановой горе в Луховицах начались работы по созданию сквера

В округе Луховицы на Бастановой горе, которая считается одним из красивейших мест юго-востока Подмосковья, начались работы по созданию сквера. С горы открывается живописный вид на излучину Оки и на пойменные земли. Создание сквера курирует министерство благоустройства Московской области, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Здесь появится зона „тихого“ отдыха. Проектное решение включает в себя сцену в виде настила для проведения мероприятий, смотровые площадки, качели и скамейки, освящение и парковку. Наполнение сквера станет сдержанным, ведь главная ценность этого места — красота видовых зон», — сказала начальник отдела архитектуры, градостроительства и рекламы администрации муниципального округа Луховицы Анна Сливкова.

На Бастановой горе благоустроят территорию в 0,5 га — с въезда на парковку и до камня с надписью из стихотворения Сергея Есенина «Как прекрасна земля и на ней человек», до кованой беседки со скамейками и сердца, куда молодожены вешают свадебные замочки.

Бастанова гора — место с богатым прошлым. По Никоновской летописи в конце XIV века в битве у крепостных стен расположенного здесь города Перевитска рязанский князь Олег разбил войско московского князя Дмитрия Донского.

«Здесь раньше было городище Перевитск. Поэтому при проведении благоустройства на этом месте обязательно будут работать и следить за происходящим археологи», — отметила Анна Сливкова.

В 2024 году в России проводилось федеральное голосование по выбору объектов благоустройства. Тогда по округу победил городской сквер «Северный», он вошел в программу на 2025–2026 годы. Бастанова гора заняла второе место. Учитывая значимость этого места для луховичан, было решено создать сквер и здесь.

Работы на Бастановой горе завершатся не позднее октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.